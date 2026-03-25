Митволь рассказал о ночных угрозах

Митволь отказался от госзащиты по делу о хищении средств из бюджета по госзаказу

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь отказался от государственной защиты по уголовному делу о хищении средств из бюджета при госзаказе, по которому он проходит свидетелем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-чиновника, он дал показания по громкому резонансному делу, еще будучи в колонии. Следователь предложил ему госзащиту, но Митволь посчитал, что надобности в ней нет. Однако в ночь на 25 марта он получил предупреждение, что подозреваемые по делу могут попытаться инициировать расследование против него. После этих угроз Митволь опасается давления со стороны подозреваемых.

По данным газеты «Известия», арестован один фигурант дела, его личность не раскрывается. РЕН ТВ уточняет, что речь идет о хищениях госимущества на десятки миллиардов рублей. Расследование ведется в центральном аппарате Следственного комитета России, в деле фигурирует руководитель политической партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов.

В 2016 году Митволь уже обращался в Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки по обоснованности прекращения уголовного дела Шайхутдинова.

В феврале 2026 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество Шайхутдинова, его семьи и деловых партнеров.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал Митволя виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы он добивался смягчения наказания, но получал отказ.

Первым делом после выхода из колонии 24 марта Митволь увиделся со своей 88-летней мамой.