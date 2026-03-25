Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице

Синоптик Паршина: В Москве ночные температуры до конца недели будут ниже нуля

До конца недели температура в Москве и Подмосковье в ночные часы будет опускаться ниже нуля. Об этом жителей столичного региона предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметила, что из-за минусовых температур на дорогах местами будет образовываться гололедица. «Температура ночью будет в среду и четверг минус один-три градуса, а 27 марта повысится до минус одного-плюс одного, но все равно слабоотрицательная. И снежный покров, который еще не полностью сошел, будет днем подтаивать. Вода будет на отдельных участках дорог замерзать», — поделилась информацией она.

Специалист добавила, что к самому концу месяца благодаря тому, что и днем и ночью температура станет положительной, вероятность гололедицы снизится. «Гололедицы, скорее всего, с 30 марта уже не будет. Маловероятна она, в принципе, при такой ситуации», — заключила Паршина.

