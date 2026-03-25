08:53, 25 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили о минусовых температурах и гололедице

Синоптик Паршина: В Москве ночные температуры до конца недели будут ниже нуля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

До конца недели температура в Москве и Подмосковье в ночные часы будет опускаться ниже нуля. Об этом жителей столичного региона предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметила, что из-за минусовых температур на дорогах местами будет образовываться гололедица. «Температура ночью будет в среду и четверг минус один-три градуса, а 27 марта повысится до минус одного-плюс одного, но все равно слабоотрицательная. И снежный покров, который еще не полностью сошел, будет днем подтаивать. Вода будет на отдельных участках дорог замерзать», — поделилась информацией она.

Специалист добавила, что к самому концу месяца благодаря тому, что и днем и ночью температура станет положительной, вероятность гололедицы снизится. «Гололедицы, скорее всего, с 30 марта уже не будет. Маловероятна она, в принципе, при такой ситуации», — заключила Паршина.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали дождь.

    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    Забывшим поменять права при смене фамилии россиянам напомнили о наказании

    Россиянка одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде

    Число раненых при двух ударах ВСУ по предприятию в регионе России выросло

    Раскрыты преступления московских подростков под влиянием манипуляторов

    Россиянам назвали самые ликвидные трехлетние машины

    В ФАС высказались об ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

    Продажи одной марки китайских автомобилей обрушились

    Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей благодаря любви к жареной курице

    Появились новые подробности о разрушениях после взрыва в Севастополе

    Все новости
