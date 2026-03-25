Путешествия
13:06, 25 марта 2026Путешествия

Мужчины с ножом напали на туриста возле виллы на Бали и лишили его жизни

Голландский турист стал жертвой нападения с ножом на Бали и не выжил
Алина Черненко

Фото: Shalstock / Shutterstock / Fotodom

Двое мужчин лишили жизни голландского туриста на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал Malay Mail.

49-летний Рене Поув стал жертвой преступления возле арендованной виллы, расположенной в округе Бадунг. Девушка иностранца видела, как злоумышленники напали на него с ножом. Мужчина получил порезы головы, шеи, плеча и нижней части бедра и не выжил.

Личные вещи Поува не были украдены, полиция расследует мотив нападения. Известно, что один из мужчин был одет в черно-зеленую куртку — такие обычно носят индонезийские водители-фрилансеры, — а другой — в оранжевую рубашку.

Ранее в Таиланде банда угрожала британцу ножом и украла два миллиона батов (пять миллионов рублей) наличными из его дома. Один из грабителей приставил нож к шее иностранца и потребовал показать сейф.

