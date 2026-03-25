На Западе рассказали о «судьбоносной ошибке» Трампа

Pravda: Трамп осознал, что нападение на Иран было ошибкой, но увяз в конфликте

Президент США Дональд Трамп осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но уже не может выйти из этого конфликта. На это указала словацкая газета Pravda.

В статье отмечается, что американский лидер с радостью прекратил бы это противостояние, но «слишком увяз» в нем. Как поясняет издание, Трамп рискует потерять престиж и уважение из-за войны с Ираном, поэтому сделает все для скорейшего завершения конфликта.

«Трампу, вероятно, даже в страшном сне не снилось, что Иран может бомбить американские военные базы в арабских государствах Персидского залива, местные НПЗ и порты. Однако именно это и произошло. США и этим государствам нечем себя защитить», — говорится в материале.

При этом, по мнению автора, мстить Тегерану бесполезно, поскольку Израиль регулярно бомбит Иран, но это ничего не дает.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трампу каждый день показывают видео с самыми масштабными и успешными ударами по Ирану за прошедшие 48 часов, что может создавать у главы Белого дома искаженное восприятие конфликта.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.