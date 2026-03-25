Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 25 марта 2026

На Западе рассказали о «судьбоносной ошибке» Трампа

Pravda: Трамп осознал, что нападение на Иран было ошибкой, но увяз в конфликте
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но уже не может выйти из этого конфликта. На это указала словацкая газета Pravda.

В статье отмечается, что американский лидер с радостью прекратил бы это противостояние, но «слишком увяз» в нем. Как поясняет издание, Трамп рискует потерять престиж и уважение из-за войны с Ираном, поэтому сделает все для скорейшего завершения конфликта.

«Трампу, вероятно, даже в страшном сне не снилось, что Иран может бомбить американские военные базы в арабских государствах Персидского залива, местные НПЗ и порты. Однако именно это и произошло. США и этим государствам нечем себя защитить», — говорится в материале.

При этом, по мнению автора, мстить Тегерану бесполезно, поскольку Израиль регулярно бомбит Иран, но это ничего не дает.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трампу каждый день показывают видео с самыми масштабными и успешными ударами по Ирану за прошедшие 48 часов, что может создавать у главы Белого дома искаженное восприятие конфликта.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

    Путин высказался о критиках СВО

    Путин назвал лидера одной страны своим другом

    Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

    В Германии испугались ракетных ударов Ирана

    В Госдепе отказались отвечать на неудобный вопрос об Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok