12:20, 25 марта 2026

Названы правила при покупке подержанного автомобиля

Эксперт Бородин: Покупатели б/у машин часто сталкиваются со скрытыми проблемами
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Покупатели автомобилей с пробегом часто сталкиваются со скрытыми проблемами, которые трудно выявить на этапе подбора. Так что перед приобретением машину нужно тщательно проверить. Главные правила покупки подержанного авто озвучил директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин. Его слова приводит газета «Известия».

Перед сделкой нужно внимательно проверить документы: сверить VIN-код в паспорте транспортного средства (ПТС) с номером на самом автомобиле, убедиться в актуальности данных в свидетельстве о регистрации (СТС) и проверить, совпадают ли данные продавца с документами на машину. Если авто продает не сам собственник, то у него должна быть на это доверенность.

Еще эксперт посоветовал осмотреть кузов и салон. Особое внимание стоит обратить на состояние руля: если он сильно изношен, а пробег заявлен небольшой, это может свидетельствовать о том, что пробег на машине был скручен. Также стоит проехаться на автомобиле: тестовый заезд поможет оценить состояние подвески и трансмиссии. Также не будет лишним провести диагностику машины в независимом автосервисе.

Самыми популярными подержанными автомобилями у россиян стали машины стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Следующий по популярности наиболее доступный сегмент — до 500 тысяч рублей (22 процента). Эксперты связывают довольно высокий спрос в этой категории с ограниченными финансовыми возможностями покупателей, которые ищут максимально бюджетные варианты.

Автомобили стоимостью от 1 до 1,5 миллиона рублей обеспечили 19 процентов сделок. На долю премиальных машин дороже 2 миллионов пришлось 13 процентов, на категорию 1,5-2 миллиона рублей — 12 процентов.

