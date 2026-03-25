09:31, 25 марта 2026

Названы самые частые ошибки при измерении давления

Врач Фаяз: Положение тела и разговоры искажают данные об артериальном давлении
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

Многие люди получают искаженные данные об артериальном давлении из-за неправильного использования домашнего тонометра. Об этом предупредил врач-консультант по внутренним болезням Си Эм Фаяз в беседе с изданием Times of India.

Самыми частыми ошибками при измерении давления специалист назвал неподходящий размер манжеты, измерение сразу после кофе или физической нагрузки, а также разговоры во время процедуры. Кроме того, по его словам, исказить результат может положение тела. Врач уточнил, что неправильная осанка, отсутствие опоры для спины, скрещенные ноги или отсутствие отдыха перед измерением могут существенно повлиять на итоговые цифры.

Для получения более точных результатов Фаяз посоветовал измерять давление в спокойной обстановке. Делать это нужно дважды в день, повторяя измерения три раза подряд и записывая среднее из полученных значений. «Артериальное давление часто называют тихим убийцей, потому что оно долго не дает явных симптомов», — предупредил доктор. Он призвал хотя бы раз в полгода измерять давление и обращаться к врачу при показаниях более 140 миллиметров ртутного столба.

Ранее кардиолог Гуля Шарипова предупредила, что самый высокий риск инфаркта у людей старше 60 лет. Она уточнила, что вероятность приступа также высока у более молодых людей с диабетом и у курильщиков.

