12:30, 25 марта 2026Путешествия

Названы самые популярные у китайских туристов сувениры из России

Алина Черненко

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представители туристических компаний из Китая назвали самые популярные у гостей из Поднебесной сувениры из России. Список публикует ТАСС.

Так, сотрудник Dalian Shengjia International Travel Agency отметил, что есть четыре основные категории гастрономических сувениров, которые китайские туристы чаще всего везут из Москвы. Самая известная группа товаров — конфеты, шоколад, молочная продукция (сгущенка, сырки) и колбасные изделия.

Китайцы массово едут в Россию. Почему этому рады не все?
«Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?
Ко второй категории собеседник агентства отнес традиционные продукты длительного хранения — черный хлеб и различные консервы. В третью категорию вошли элитные и полезные продукты — такие как мед, красная и черная икра. А в четвертую категорию включили национальные напитки — особенно русскую водку.

В материале также говорится, что среди непродовольственных сувениров, популярных у китайцев, можно выделить янтарь и ювелирные изделия из золота и камней. Кроме того, они часто покупают предметы, относящиеся к народным промыслам, — например, матрешки.

Ранее в туркомпаниях КНР назвали любимые блюда русской кухни у китайских туристов. В список вошли борщ, икра, соленые огурцы, пельмени по-русски, строганина и слабосоленая рыба, а также мясные закуски в сочетании с водкой.

