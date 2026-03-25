Наука и техника
15:31, 25 марта 2026

Новый карабин для армии США назвали в честь оружия «Звездного десанта»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: GoArmy / YouTube

Укороченная версия винтовки M7 армии США получила обозначение XM8, которое использовали в провалившейся программе создания модульного автомата. Об этом пишет TWZ.

В честь XM8 назвали карабин под патрон 6,8х51 миллиметр, который станет более компактной альтернативой винтовки M7. «Такой выбор названия довольно любопытен, учитывая, что ранее это обозначение использовалось для неудачного модульного семейства огнестрельного оружия, стилизованного под винтовки из фильма 1997 года "Звездный десант"», — говорится в материале.

Как пишет издание, M7, которую в 2022 году выбрали в качестве основного оружия пехоты, критикуют за вес, эргономику и недочеты конструкции. Поэтому разработчики дорабатывают базовое изделие. Новый патрон обеспечивает компактному оружию винтовочную баллистику, которая недостижима для патронов 5,56х45 миллиметров.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

Модульный комплекс Heckler & Koch XM8 разрабатывали в 2000-х годах для замены автоматов M16 и M4A1. Комплекс позволял на одной базе собрать карабин, укороченный карабин, винтовку с удлиненным стволом и легкий пулемет. Однако от проекта отказались из-за дороговизны и недостатков конструкции.

В марте 2025 года портал Defense News писал, что в 2028 году в США заработает новый завод по производству боеприпасов. Он сможет выпускать миллионы патронов калибра 6,8 миллиметра.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    Все новости
