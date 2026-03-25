Подтвердились слухи о ликвидации популярного бренда смартфонов

9to5Google: Производитель смартфонов OnePlus уйдет с мирового рынка

Под брендом OnePlus перестанут выпускать смартфоны на мировом рынке. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на свои источники.

В конце января инсайдеры издания Android Headlines заявили, что бренд OnePlus закроют из-за снижения продаж смартфонов. Спустя два месяца источники 9to5Google рассказали, что устройства под маркой OnePlus продолжат выпускать, но компания уйдет с большинства мировых рынков.

В материале говорится, что производитель популярных смартфонов покинет большинство рынков, но точно останется на родине в Китае. Об этом фирма должна объявить уже в апреле. По словам источников, решение связано с внутренними процессами в корпорации Oppo, которая владеет брендом OnePlus, а также сложной экономической обстановкой в мире.

О том, что OnePlus значительно сократит выпуск смартфонов, заявил и известный инсайдер Йогеш Брар. Он сообщил, что компания будет производить недорогие устройства для развивающегося рынка Индии. Свой прогноз Брар опубликовал в X, однако спустя некоторое время автор удалил свои посты.

Ранее издание The Chosun Daily рассказало, что Samsung постановили выплатить компенсацию почти 2000 пользователям смартфонов из-за замедления. Скандал и суд были связаны с устройствами серии Galaxy S22.