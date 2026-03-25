Паша Техник оказался пациентом скандального рехаба

Shot: Рэпер Паша Техник был пациентом скандального рехаба «Свобода»

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, являлся пациентом клиники «Свобода», амбассадором которой был Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, исполнитель попал в рехаб в марте 2025 года. Отмечается, что в учреждении его навещал Долматов. В конце марта Техник попал в одну из больниц Таиланда, он впал в кому после отравления запрещенными веществами и находился в критическом состоянии. 4 апреля рэпера не стало.

25 марта стало известно, что за два года в рехабе «Свобода» произошло не менее десяти случаев смерти. По данным Shot, клиника работала без лицензии, при этом предоставляя платные услуги. Журналисты выяснили, что пациенты и их родственники также жалуются на хамское обращение и общение персонала. На фоне скандала Гуф объявил о прекращении отношений с рехабом, амбассадором которого он являлся.