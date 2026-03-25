Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

Какую должность будет занимать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после истечения срока полномочий, зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Он заверил, что омбудсмену предложат новые карьерные предложения. Однако, какие именно, будет зависеть от Путина.
«Не будем анонсировать сейчас», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, какие именно предложения могут быть сделаны Москальковой.
Татьяна Москалькова заняла пост омбудсмена в апреле 2016 года, сменив на этом посту Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок.