Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

Песков: Какую должность будет занимать Москалькова, зависит от Путина

Какую должность будет занимать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после истечения срока полномочий, зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он заверил, что омбудсмену предложат новые карьерные предложения. Однако, какие именно, будет зависеть от Путина.

«Не будем анонсировать сейчас», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, какие именно предложения могут быть сделаны Москальковой.

Татьяна Москалькова заняла пост омбудсмена в апреле 2016 года, сменив на этом посту Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок.