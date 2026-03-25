Заявления Трампа о победе над Ираном объяснили

Политолог Дудаков: Ни о какой победе США в Иране на текущий момент речи не идет

Ни о какой победе США в Иране на текущий момент речи не идет, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился навсегда отказаться от разработки ядерного оружия и что он «уже выиграл эту войну». По словам главы Белого дома, представители администрации США уже ведут переговоры о заключении сделки.

Политолог усомнился в словах Трампа, отметив, что тот делает заявления о победе над Ираном каждый день со вторых-третьих суток начала военной операции. Дудаков назвал соответствующие изречения главы Белого дома сеансами политического газлайтинга. По словам эксперта, президент пытается убедить американское общество, избирателей, союзников США во всем мире в том, что Америка уже победила, а Иран разгромлен.

Обычно Трамп еще всегда приводит тезисы о том, что военно-морской флот Ирана уничтожен и их пусковые установки тоже, добавил американист. При этом количество пусков иранских ракет и дронов с третьей недели растет и уже вышло на уровень первых дней конфликта, указал собеседник «Ленты.ру».

«То есть очевидно, что эта риторика никак не соотносится с объективной реальностью. Не говоря уже о том, что Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, а не США. Топливный кризис никак не разрешается ни в Америке, ни в других странах, которые сейчас недополучают энергоносителей. Иран сейчас зарабатывает рекордные суммы денег, по 150 миллионов долларов в сутки, с продажи своей нефти на мировые рынки. И добыча нефти в Иране выросла до рекордных значений 1978 года — 5,5 миллиона баррелей ежесуточно. Американцы помешать неспособны, потому что это будет провоцировать еще более колоссальный энергокризис», — рассказал Дудаков.

По мнению политолога, американцы оказались в тупике, и Трампу ничего не остается, кроме как просить Иран о переговорах и перемирии, попутно угрожая сухопутной операцией, и пытаться убедить соотечественников, что все идет по плану и победа уже достигнута.

Я думаю, все, очевидно, понимают, что этот газлайтинг уже никак не работает и ни о какой победе США на текущий момент речи не идет Малек Дудаков политолог

Ранее востоковед Каринэ Геворгян сочла странным заявление Трампа про согласие Ирана навсегда отказаться от ядерного оружия. Она отметила, что ближневосточная страна давно подписала договор о нераспространении ядерного оружия, и там имеется закон, который запрещает его производство.

До этого американский лидер заявлял, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну.

