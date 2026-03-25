Востоковед назвала странным одно заявление Трампа об Иране

Востоковед Геворгян: Слова Трампа об отказе Ирана от ядерного оружия странные

Слова президента США Дональда Трампа о якобы согласии Ирана навсегда отказаться от ядерного оружия — странные, отметила востоковед Каринэ Геворгян. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Трамп утверждал, что Иран согласился навсегда отказаться от планов получения ядерного оружия.

«Иран давно подписал договор о нераспространении ядерного оружия, и в стране имеется закон, который запрещает его производство. Мало ли что сказал Трамп? Он за [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, который с 1986 года говорил, что у Ирана через две недели будет ядерное оружие. Если бы оно было — ситуация была бы другая. У Ирана и так есть закон, но это он говорит для тех, кто ничего про это не знает», — поделилась Геворгян.

До этого американский лидер заявлял, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну.

