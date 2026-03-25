Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:36, 25 марта 2026Культура

Популярный рэпер заступился за Долину после скандала с квартирой

Рэпер ST: Лариса Долина не заслуживает хейта из-за ситуации с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) поддержал народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой в Москве. Его слова передает «Пятый канал».

«Не скажу ничего нового по самой ситуации. Но вот такого хейта она точно не заслуживает», — считает исполнитель.

Рэпер назвал Долину сильной женщиной, которая привыкла самостоятельно решать свои проблемы. Он предположил, что в ситуации с мошенниками артистка также хотела решить все без посторонней помощи. «И вот к чему это привело», — подытожил музыкант.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина снизила стоимость частных выступлений на фоне скандала. По данным Super, в 2025 году артистка зарабатывала 3,5 миллиона рублей за выступление. Теперь она снизила стоимость до 3 миллионов. При успешном торге заказчик может добиться еще более значительной скидки: певица готова выступить за 2,3 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok