Популярный рэпер заступился за Долину после скандала с квартирой

Рэпер ST: Лариса Долина не заслуживает хейта из-за ситуации с квартирой

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) поддержал народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой в Москве. Его слова передает «Пятый канал».

«Не скажу ничего нового по самой ситуации. Но вот такого хейта она точно не заслуживает», — считает исполнитель.

Рэпер назвал Долину сильной женщиной, которая привыкла самостоятельно решать свои проблемы. Он предположил, что в ситуации с мошенниками артистка также хотела решить все без посторонней помощи. «И вот к чему это привело», — подытожил музыкант.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина снизила стоимость частных выступлений на фоне скандала. По данным Super, в 2025 году артистка зарабатывала 3,5 миллиона рублей за выступление. Теперь она снизила стоимость до 3 миллионов. При успешном торге заказчик может добиться еще более значительной скидки: певица готова выступить за 2,3 миллиона.