Культура
22:11, 25 марта 2026

Путин пожаловался на «тупые вещи» в кино

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Global Look Press

В сфере кино в России иногда распространяются «совершенно тупые и ненужные вещи» из-за недостаточного контроля иностранных фильмов. На это в ходе заседания Совета по культуре пожаловался российский президент Владимир Путин.

«Мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать», — сказал он.

По его словам, во Франции, Китае и других странах иностранное кино жестко квотируется, и не только по идеологическим причинам.

До этого Путин сообщил, что Россия и Китай успешно наращивают производство кино и впереди обе страны ждет много новых кинокартин. «Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем [КНР Си Цзиньпином] в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить», — рассказал он.

    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    В МИД Ирана резко высказались о переговорах с США

    В ЕС решили отомстить Венгрии за позицию по кредиту Украине

    Путин пожаловался на «тупые вещи» в кино

    Кулеба назвал следующего президента Украины

    МИД России предупредил об угрозе из-за действий США и Израиля

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

    Все новости
