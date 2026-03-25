Путин пожаловался на «тупые вещи» в кино

Путин: В сфере кино в России иногда проступают «тупые и ненужные» вещи

В сфере кино в России иногда распространяются «совершенно тупые и ненужные вещи» из-за недостаточного контроля иностранных фильмов. На это в ходе заседания Совета по культуре пожаловался российский президент Владимир Путин.

«Мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать», — сказал он.

По его словам, во Франции, Китае и других странах иностранное кино жестко квотируется, и не только по идеологическим причинам.

До этого Путин сообщил, что Россия и Китай успешно наращивают производство кино и впереди обе страны ждет много новых кинокартин. «Налаживается совместное кинопроизводство. Мы вот с моим другом, с господином председателем [КНР Си Цзиньпином] в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить», — рассказал он.