16:51, 25 марта 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое слово

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «ародуст»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Beer / Reuters

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «ародуст». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня передала новую шифровку в 15:51 по московскому времени. В других передачах станции слово «ародуст» не встречалось.

НЖТИ 20011 АРОДУСТ 1896 7981

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание.

На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

