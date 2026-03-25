Раскрыта ожидаемая дата переговоров США и Ирана

WSJ: Встречу между США и Ираном стремятся организовать к 26 марта

Посредники Турции, Египта и Пакистана стремятся организовать встречу между США и Ираном к четвергу, 26 марта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам арабских чиновников и одного из американских чиновников, посредники прилагают усилия, чтобы организовать встречу между представителями США и Ирана в течение ближайших 48 часов, однако позиции обеих сторон по-прежнему сильно расходятся.

Как отмечает один из источников, иранские официальные лица изначально заявили, что готовы к переговорам, но пока не дали официального согласия на встречу в Исламабаде.

Ранее стало известно, что представители Ирана выдвинули администрации президента США Дональда Трампа максималистские требования для возобновления переговоров по соглашению о прекращении огня. Среди прочего Тегеран требует закрыть все американские базы в Персидском заливе и выплатить компенсацию за нападения на страну.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.