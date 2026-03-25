«Решил в свои годы отправиться надолго». 70-летний российский депутат из списка Forbes ушел на СВО. Что об этом известно?

70-летний челябинский депутат Филиппов из списка Forbes отправился на СВО

Один из самых возрастных депутатов Заксобрания Челябинской области — 70-летний Валерий Филиппов — принял решение уйти на специальную военную операцию (СВО) добровольцем. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что чиновник уже был на фронте в командировке и то, что он там увидел, произвело на него настолько сильное впечатление, что он сам решил отправиться в зону боевых действий.

Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго источник URA.RU

Известно при этом, что контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях. Чем конкретно будет заниматься Филиппов в зоне СВО — пока неизвестно. Однако отсутствовать на официальном рабочем месте он планирует полгода.

Филиппов — один из богатейших бизнесменов региона

Филиппов является совладельцем компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка»). В прошлом году выручка организации составила 13,7 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 124,1 миллиона. Среди других направлений у семьи чиновника есть заправки, бухгалтерские услуги, локальные медиаактивы.

В 2023 и 2024 годах парламентарий попал в топ-6 самых богатых бизнесменов Челябинской области. Его также включили в список Forbes как обладателя состояния в 300 миллионов рублей.

О нем также известно, что в молодости он служил в рядах Советской армии в воздушно-десантных войсках. Кроме того, Филиппов является депутатом последних четырех созывов, а в нынешнем составе входит в комитеты заксобрания по бюджету и налогам и по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

Несмотря на то, что командировка Филиппова продлится шесть месяцев, депутатские полномочия он сохранит.

Парламентарий ушел на фронт спустя два года после коллеги-женщины

В 2024 году сообщалось, что депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова также подписала контракт с Министерством обороны России в качестве добровольца и отправилась на спецоперацию, где уже находился ее муж — депутат Госдумы и известный в регионе предприниматель Олег Колесников.

«По слухам, она хорошо стреляет», — рассказывал тогда знакомый с женщиной источник.

Однако данные о том, чем собиралась заниматься Колесникова на фронте, оглашены не были. При этом сообщалось, что супруг парламентария к тому моменту уже был награжден второй по значимости военной наградой — орденом Мужества.

«Подразделение, которое возглавляет Олег Колесников, уже уничтожило более десяти ракетных комплексов С-300. Если выражаться языком охотников, то это самая богатая добыча», — рассказывали тогда источники.