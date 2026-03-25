20:03, 25 марта 2026

Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Lolostock - Apex Studios / Shutterstock / Fotodom  

Врач-кардиолог Герман Гандельман назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданный способ улучшить эрекцию. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, он заявил, что речь идет о посещении инфракрасной сауны.

Гандельман рассказал, что в инфракрасной сауне тело человека разогревается равномерно. По его словам, после того, как мужчина будет находиться в сауне около 30 минут, его сосуды расширятся, и к половым органам будет поступать больше крови.

«Если бы он этого не сделал, то крови в половой член поступало бы меньше, и эрекция не была бы полноценной», — подчеркнул Гандельман.

Его соведущая Елена Малышева добавила, что посещать такую сауну следует два-три раза в неделю.

Ранее Гандельман рассказал о продукте, который улучшает эрекцию. По его словам, таким свойством обладает острый перец.

