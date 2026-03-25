Россиянам перечислили самые красивые даты для свадеб в 2026 году

Начальник ЗАГСа Уханева: 26 марта станет ближайшей красивой датой для свадьбы

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева перечислила россиянам самые красивые даты для свадеб в 2026 году. Материал публикует РИА Новости.

По словам специалистки, ближайшим днем, когда в Москве планируют заключить брак около 500 пар, станет 26 марта. «Многие столичные пары выбирают для свадьбы особенные даты, которые легко запомнить и которые красиво выглядят в документах и семейной истории. В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием шестерок. До конца 2026 года еще около 12,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак в такие даты», — рассказала Уханева.

При этом эксперт также внесла в список востребованных дней для регистрации брака 16 июня и 26 августа (вторник и среда). «В эти обычно не популярные для свадеб дни недели в столице планируют зарегистрировать брак более 600 пар в каждую дату», — заявила собеседница издания.

В то же время Уханева подчеркнула, что более четырех тысяч союзов до конца года будет создано именно 26 числа любого месяца. Уточняется, что шестое число месяца выбрали примерно 2 тысячи пар, а 16-е — порядка 1,5 тысячи.

