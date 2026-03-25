19:35, 25 марта 2026

Россияне массово рванули в Японию

АТОР: Турпоток россиян в Японию взлетел на 65 процентов
Алина Черненко
Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россияне чаще стали отдыхать в Японии — турпоток в эту страну Азии в январе и феврале 2026 года взлетел почти на 65 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), за эти зимние месяцы Страну восходящего солнца посетили 17,5 тысячи россиян. Только в феврале там побывало 7,7 тысячи соотечественников — это на 35,9 процента больше по сравнению с тем же месяцем в 2025 году.

В источнике также говорится, что общий турпоток в Японию за январь-февраль составил более 7 миллионов иностранных туристов. В лидерах Южная Корея (2,3 миллиона путешественников), Тайвань (почти 1,4 миллиона), Китай (781,7 тысячи), Гонконг (434 тысячи) и США (427,5 тысячи). При этом Россия, не входящая в топ-5 крупнейших въездных рынков, показывает самый высокий прирост среди всех ключевых направлений.

Ранее сообщалось, что Япония стала самой желанной страной для самостоятельных туристов из России на длинных майских праздниках. По числу бронирований отелей она опередила даже Турцию.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Старые iPhone внезапно обновили

    Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

    Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

    Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

    В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

    В Никарагуа оценили уровень российского футбола

    Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

    Макрон созвонился с президентом Ирана

    Все новости
