Россияне напали на полицейских за сделанное на улице замечание

В Махачкале компания молодых людей напала на полицейских за сделанное замечание

В Махачкале компания молодых людей напала на улице на полицейских за сделанное замечание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Нетрезвые россияне шумно вели себя у магазина. Патрульные обратили на них внимание. Они предупредили горожан, что могут оформить на них штраф.

В ответ молодые люди начали грубить стражам правопорядка. Выяснение отношений быстро переросло в драку. Одному из полицейских даже отвесили пощечину.

Четверых хулиганов доставили в участок. Они могут получить уголовные сроки за хулиганство и нападение на сотрудников при исполнении.

