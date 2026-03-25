Россияне напали на полицейских за сделанное на улице замечание

11:13, 25 марта 2026Россия

В Махачкале компания молодых людей напала на полицейских за сделанное замечание
Майя Назарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Махачкале компания молодых людей напала на улице на полицейских за сделанное замечание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Нетрезвые россияне шумно вели себя у магазина. Патрульные обратили на них внимание. Они предупредили горожан, что могут оформить на них штраф.

В ответ молодые люди начали грубить стражам правопорядка. Выяснение отношений быстро переросло в драку. Одному из полицейских даже отвесили пощечину.

Четверых хулиганов доставили в участок. Они могут получить уголовные сроки за хулиганство и нападение на сотрудников при исполнении.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле задержали напавшего на полицейских пациента психбольницы.

До этого желающий сбежать от полиции житель Санкт-Петербурга совершил еще несколько преступлений.

