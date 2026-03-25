Россияне назвали самый удобный после депозитов способ хранения денег

В России 34 процента граждан хранят наличные дома. Это показал опрос, проведенный «Банки.ру». Его результаты процитировало РИА Новости.

Такой способ респонденты назвали удобным для контроля трат и оперативной реакции на перемены. На первом же месте остаются вклады и накопительные счета, за которые высказались 54 процента опрошенных.

Как заявила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, депозит дает возможность компенсировать официальную инфляцию и в отличие от других инструментов обладает страховой защитой государства. Она уточнила, что накопительные счета могут обеспечить сопоставимую с депозитами доходность, но в то же время отличаются большей гибкостью в вопросах управления деньгами.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2025 году в России наблюдался растущий интерес населения к вложению денег в финансовые инструменты. Если учитывать покупку акций, облигаций, а также программу долгосрочных сбережений и пенсионные страховые накопления, то речь идет об инвестициях 4 триллионов 100 миллиардов рублей.