Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 25 марта 2026

Россияне назвали самый удобный после депозитов способ хранения денег

«Банки.ру»: В России 34 % граждан предпочитают хранить наличные дома
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России 34 процента граждан хранят наличные дома. Это показал опрос, проведенный «Банки.ру». Его результаты процитировало РИА Новости.

Такой способ респонденты назвали удобным для контроля трат и оперативной реакции на перемены. На первом же месте остаются вклады и накопительные счета, за которые высказались 54 процента опрошенных.

Как заявила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, депозит дает возможность компенсировать официальную инфляцию и в отличие от других инструментов обладает страховой защитой государства. Она уточнила, что накопительные счета могут обеспечить сопоставимую с депозитами доходность, но в то же время отличаются большей гибкостью в вопросах управления деньгами.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2025 году в России наблюдался растущий интерес населения к вложению денег в финансовые инструменты. Если учитывать покупку акций, облигаций, а также программу долгосрочных сбережений и пенсионные страховые накопления, то речь идет об инвестициях 4 триллионов 100 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

    Россиян с беременными женами предложили запретить увольнять

    Раскрыты максималистские требования Ирана на переговорах с США

    Иран захотел создать военный союз в регионе без США

    Россияне назвали самый удобный после депозитов способ хранения денег

    Лукашенко и Ким Чен Ын подпишут договор о дружбе

    Москвичам пообещали дождь

    Пожизненное запросили по делу об изнасилованной российской школьнице

    «Бабу-Ягу» превзошли

    ВС России перемололи элитное украинское подразделение в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok