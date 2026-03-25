13:35, 25 марта 2026

Россияне стали брать больше денег под проценты

НБКИ: Средний размер POS-кредита в России вырос на 6,3 процента в феврале
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2026 года средний размер POS-кредита в России увеличился на 6,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О том, что граждане в конце зимы стали брать больше денег под проценты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о займах, которые оформляются непосредственно в магазине или на сайте в момент покупки товара. За отчетный период средний размер подобного вида кредитов в стране достиг отметки в 67,5 тысячи рублей, уточнили аналитики.

Наибольший показатель среди крупнейших российских регионов эксперты зафиксировали в Москве. В столице средний размер POS-кредита в феврале составил 81,4 тысячи рублей. В топ-3 также попали Московская область с результатом в 79,5 тысячи и Санкт-Петербург (76,7 тысячи). Наименьший показатель был отмечен в Саратовской, Иркутской и Оренбургской областях. В первом регионе показатель составил 58,2 тысячи рублей, во втором и третьем — по 60,2 тысячи соответственно.

Вместе со средним размером заметно выросли и сроки подобного рода займов. В конце прошлого года последний показатель увеличился на 4,1 процента и достиг 13,9 месяца, отмечали в НБКИ. В целом эксперты не советуют россиянам оформлять новые кредиты, сейчас для этого далеко не самое подходящее время. Реальные ставки по займам в крупнейших банках сейчас примерно вдвое превышает уровень ключевой, констатировали эксперты финансового маркетплейса «Финуслуги».

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь»

    Все новости
