Россияне стали брать больше денег под проценты

НБКИ: Средний размер POS-кредита в России вырос на 6,3 процента в феврале

По итогам февраля 2026 года средний размер POS-кредита в России увеличился на 6,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О том, что граждане в конце зимы стали брать больше денег под проценты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о займах, которые оформляются непосредственно в магазине или на сайте в момент покупки товара. За отчетный период средний размер подобного вида кредитов в стране достиг отметки в 67,5 тысячи рублей, уточнили аналитики.

Наибольший показатель среди крупнейших российских регионов эксперты зафиксировали в Москве. В столице средний размер POS-кредита в феврале составил 81,4 тысячи рублей. В топ-3 также попали Московская область с результатом в 79,5 тысячи и Санкт-Петербург (76,7 тысячи). Наименьший показатель был отмечен в Саратовской, Иркутской и Оренбургской областях. В первом регионе показатель составил 58,2 тысячи рублей, во втором и третьем — по 60,2 тысячи соответственно.

Вместе со средним размером заметно выросли и сроки подобного рода займов. В конце прошлого года последний показатель увеличился на 4,1 процента и достиг 13,9 месяца, отмечали в НБКИ. В целом эксперты не советуют россиянам оформлять новые кредиты, сейчас для этого далеко не самое подходящее время. Реальные ставки по займам в крупнейших банках сейчас примерно вдвое превышает уровень ключевой, констатировали эксперты финансового маркетплейса «Финуслуги».