Россиянин рассказал о побеге из рехаба в элитном коттедже после пыток

E1.ru: Пациент рехаба под Екатеринбургом сбежал после издевательств

Житель Свердловской области сбежал из рехаба в элитном коттедже под Екатеринбургом из-за пыток. Об этом он рассказал E1.ru.

Как выяснилось, реабилитационный центр является филиалом известной федеральной сети, название которой не приводится. Мужчина стал его пациентом добровольно, пытаясь избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. На лечение он отдал все свои сбережения в размере 110 тысяч рублей. За эти деньги удалось оплатить два месяца проживания. Однако, как утверждает собеседник журналистов, в медучреждении над ним издевались.

По словам бывшего пациента, сотрудники рехаба до потери сознания удерживали его в натопленной бане, не давали спать, а также заставляли часами переписывать непонятные тексты. При этом домой, заявил мужчина, его не отпускали. Чтобы выбраться из учреждения, россиянину пришлось себя покалечить и оказаться в больнице.

Издание отмечает, что основатель клиники не ответил на звонки журналистов, а в московском офисе пообещали связаться с редакцией.

Ранее стало известно о 10 случаях смерти за два года в рехабе «Свобода», амбассадором которого являлся российский рэпер Алексей Долматов (известный под псевдонимом Гуф). Так, в феврале после суток лечения впал в кому мужчина, за лечение которого заплатили 250 тысяч рублей. Через 13 дней врачи констатировали его смерть. При этом клиника, как утверждается, отказалась возвращать деньги, несмотря на обещание сделать это при наличии проблем.