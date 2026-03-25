13:20, 25 марта 2026Культура

Российская актриса обрадовалась ограничениям мобильной связи

Актриса Екатерина Волкова увидела в перебоях с интернетом пользу для детей
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее радуют ограничения мобильной связи в Москве. Комментарий артистки приводит «Абзац».

Волкова отметила, что ее младшим детям идет на пользу отсутствие интернета. По словам актрисы, таким образом ее сын и дочь больше общаются, обращают внимание на архитектуру столицы по дороге в учебные заведения, видят людей вне виртуального пространства. «Для меня кажется важным вернуть общение, чтобы они отложили телефон и стали друг с другом взаимодействовать», — поделилась артистка.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал россиян потерпеть отсутствие интернета. Артист подчеркнул, что его не смущают связанные с этим бытовые сложности, поскольку без ограничительных мер люди столкнулись бы с более серьезными проблемами.

