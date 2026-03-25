18:54, 25 марта 2026Экономика

С банков предложили брать по 50 рублей за запрос данных из баз полиции

Дмитрий Воронин

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

МВД России предложило ввести плату за предоставление банкам и другим кредитным организациям данных о гражданах из полицейских баз, установив стоимость каждого сеанса передачи такой информации на уровне 50 рублей. Об этом со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства сообщает ТАСС.

Из документа, в частности, следует, что платно начнут предоставляться в том числе сведения о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания. Авторы проекта ожидают, что реализация таких мер позволит за год пополнить бюджет почти на 120 миллиардов рублей.

Как говорится в публикации, запланировано, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение шести лет.

Ранее в российском ЦБ анонсировали, что, согласно утвержденному плану, при принятии решения о предоставлении кредита (займа) можно будет использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, которые, подключившись к соответствующей системе предоставления данных, банки смогут получать в течение минуты с момента направления запроса.

