10:53, 25 марта 2026

В правительство внесли проект о спасении «Почты России»

Минцифры направило в правительство законопроект о модернизации почтовой отрасли
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Правительство получило законопроект Минцифры о модернизации почтовой отрасли и системных изменениях в работе «Почты России». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Документ предусматривает пересмотр лицензионных требований для почтовых операторов. В случае его принятия их уставной капитал должен составлять не менее пяти миллионов рублей, объем собственных средств — от одного до двух миллиардов рублей, а финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 миллионов рублей.

Пошлину за лицензирование почтовой деятельности предлагается установить на уровне 100 миллионов рублей для федерального уровня, 10 миллионов — для регионального, один миллион — для местного уровня. «Почта России» будет избавлена от пошлины.

В качестве поддержки госпредприятия маркетплейсы будут обязаны в дополнение к собственным точкам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в почтовых отделениях или доставлять товары туда напрямую, а банкам запретят взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях.

Также «Почте России» разрешат продавать в отделениях безрецептурные лекарства и размещать рекламу на платежных документах за коммунальные услуги. Комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат предлагается увеличить с 1,17 до 1,5 процента, однако платить ее будут не граждане из полученных средств, а Социальный фонд.

«Указанные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости "Почты России"», — заключили в Минцифры.

Еще до публикации законопроект активно критиковали представители бизнес-сообществ. В частности, аптечные сети говорили об опасности продажи лекарств в отделениях «Почты России» сотрудниками, не имеющими фармацевтического образования. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что закон разрушит конкурентный рынок логистики, потому что речь в нем идет о принудительном распределении рыночных потоков и монополизации.

В свою очередь, Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) отмечала, что такой формат спасения госпредприятия ударит по независимым ПВЗ, из-за него существенная часть предпринимателей вынуждена будет прекратить деятельность.

