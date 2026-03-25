Бывший СССР
14:05, 25 марта 2026Бывший СССР

Сосед России захотел отправить своих военных в Иран

Певкур: Эстония готова отправить военных для участия в операции против Ирана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония готова отправить своих военных для участия в операции против Ирана в координации с США. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает ERR.

«Мы не знаем, какими будут начавшиеся сейчас переговоры и какое влияние они окажут, но очевидно, что в наших интересах быть за столом переговоров. Чтобы, если однажды нам будет трудно, американцы были с нами», — сказал он. При этом чиновник не сказал, поступал ли соответствующий запрос от Вашингтона.

Кроме того, он заявил об отсутствии опасений, что в США забудут об Украине на фоне ситуации с Ираном.

В 2024 году Эстония приняла участие в военно-морской операции Европейского союза Aspides, которая должна была защитить суда в Красном море от хуситов. Тогда прибалтийская республика отправила для участия в маневрах одного военнослужащего.

