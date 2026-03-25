Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:18, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Сотрудник элитного отеля рассказал о самой необычной просьбе постояльца

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Работающий консьержем в элитном отеле Лас-Вегаса пользователь Reddit с ником InternationalLong754 рассказал о самой необычной просьбе постояльца гостиницы. Он заявил, что на нее было потрачено несколько десятков тысяч долларов.

По словам консьержа, самой необычной стала просьба одного из постояльцев привезти обычный бургер из «Макдоналдса». «Это должен был быть бигмак из конкретного ресторана сети в Нью-Йорке. Деньги не были проблемой. Мы сделали это примерно за 11 часов», — написал автор.

Он уточнил, что не знает, во сколько клиенту обошлось его желание, однако упомянул, что для этого был арендован частный самолет. Согласно его подсчетам, постоялец заплатил от 95 тысяч до 180 тысяч долларов (от 7,7 миллиона до 14,6 миллиона рублей) за бургер стоимостью 15 долларов (около 1200 рублей).

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

    Одна страна сообщила о готовности увеличить завоз мигрантов в Россию

    Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

    Коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели нашли в файлах Эпштейна

    Молодой человек обвинил женщину в краже своего пениса и погубил ее

    На Украине назвали депутатов Рады дармоедами

    Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

    Роднина назвала способные вызвать зависть иностранцев вещи в России

    Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    На Западе предупредили о дерзкой уловке Трампа против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok