02:11, 25 марта 2026

Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Greg Savoy / Reuters

В США 27-летний спортсмен без рук и ног выстрелил в пассажира во время ссоры. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что профессиональный игрок в корнхол и четырехкратный чемпион, Дейтон Джеймс Уэббер выстрелил в 27-летнего Брэдрика Майкла Уэллса, когда был за рулем. Во время происшествия на заднем сидении автомобиля находились двое свидетелей. Отмечается, что Уэббер якобы попросил их помочь избавиться от тела, однако они отказались и покинули машину. После этого они сообщили о произошедшем полицейским.

Ранее спортсмен-инвалид из Таиланда устроил стрельбу на собственной свадьбе. По информации полиции, в момент нападения Чатуронг был пьян, но его мотивы остаются неясными. После трагедии таиландские СМИ писали, что в день свадьбы жених и невеста ссорились. Кроме того, мужчину якобы мучали сомнения из-за большой разницы в возрасте с невестой.

    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Подмосковье спасли пролежавшую восемь часов в снегу 84-летнюю пенсионерку

    Манул Тимофей из Московского зоопарка во второй раз остался без невесты

    Учительница музыки призналась в сексе с несовершеннолетним

    Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

    Обнаружена неожиданная польза привычной ягоды при диабете

    В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов

    В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика

    Ким Чен Ын направил письмо Путину

    Иран обратился к России и Китаю с просьбой

    Все новости
