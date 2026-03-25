Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

В США 27-летний спортсмен без рук и ног выстрелил в пассажира во время ссоры. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что профессиональный игрок в корнхол и четырехкратный чемпион, Дейтон Джеймс Уэббер выстрелил в 27-летнего Брэдрика Майкла Уэллса, когда был за рулем. Во время происшествия на заднем сидении автомобиля находились двое свидетелей. Отмечается, что Уэббер якобы попросил их помочь избавиться от тела, однако они отказались и покинули машину. После этого они сообщили о произошедшем полицейским.

