США сообщили о переговорах с Россией и Китаем по стратегической стабильности

Соединенные Штаты ведут с Россией и Китаем переговоры по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в сенате, передает РИА Новости.

«Мы проводим постоянные контакты в рамках "группы пяти"», — сказал Динанно. Он также сообщил о деликатных дипломатических контактах с Москвой и Пекином, подробности которых, по его словам, не подлежат разглашению.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что обсуждение деталей этих переговоров в открытом формате было бы неуместным. «Группа пяти» включает страны — постоянных членов Совета Безопасности ООН: Россию, США, Китай, Францию и Великобританию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США проинформировали Россию о ходе переговоров с Украиной. По его словам, Москва получила от Вашингтона всю нужную информацию о результатах переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это соответствует интересам Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно предлагала это США.