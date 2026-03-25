Стало известно о наступлении России в Константиновке

Российские войска в результате успешных боевых действий наступают в Константиновке и западнее города в соседней Ильиновке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские штурмовки ведут бои западнее Константиновки, в районе Ильиновки», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что в самой Константиновке идут тяжелые бои, но российские войска уже контролируют юг и восток города.
Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Константиновке. По словам командира разведывательно-ударной роты Российской армии с позывным Хан, после уничтожения дамб украинским военным стало сложнее доставлять снабжение и пополнение.