13:49, 25 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о наступлении России в Константиновке

Российские войска наступают в Константиновке и соседней Ильиновке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий наступают в Константиновке и западнее города в соседней Ильиновке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовки ведут бои западнее Константиновки, в районе Ильиновки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в самой Константиновке идут тяжелые бои, но российские войска уже контролируют юг и восток города.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль последний путь снабжения Вооруженных сил Украины в Константиновке. По словам командира разведывательно-ударной роты Российской армии с позывным Хан, после уничтожения дамб украинским военным стало сложнее доставлять снабжение и пополнение.

