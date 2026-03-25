Стоимость свечей зажигания в России вырастет из-за новых пошлин

«Ъ»: ЕЭК предложила ввести пошлины на китайские свечи зажигания из-за демпинга

Китайские свечи зажигания для автомобилей продаются в России и других странах ЕАЭС слишком дешево. К такому выводу по итогам жалобы ООО «Энгельс Свечи зажигания» пришла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), сообщает «Коммерсантъ».

После проведения расследования она предложила установить на продукцию пошлины в размере 17,23 процента в течение пяти лет. Размер сбора получен исходя из разницы между нормальной внутренней и средней экспортной ценами на комплектующие в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.

В ЕЭК указали, что из-за китайского демпинга производители стран ЕАЭС не смогли увеличивать цены в соответствии со своими потребностями, что привело к недополученной выгоде. Убыток от продажи местных свечей зажигания за указанный выше период увеличился на 63,3 процента.

Китайская Weichai Torch Technology, выступавшая против пошлин, отмечала, что рост поставок свечей в Россию связан с колебаниями спроса и недостаточным предложением. В случае введения сборов, предупреждает производитель, российские компании столкнутся с дефицитом свечей, подходящих для автомобилей китайских брендов.

Источник издания утверждает, что все де-юре и де-факто китайские машины, то есть те, что выпускаются под российскими брендами, используют импортные свечи зажигания. Впрочем, добавляет другой собеседник, стоимость этих комплектующих невелика, и ее рост не окажет существенного влияния на цену всего автомобиля.

Окончательное решение по введению пошлин должна принять коллегия ЕЭК. Не исключено, что в финальной версии будут корректировки.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM. Автоэксперты считают, что первая модель SKM, фотографии которой компания представила 6 марта, является точной копией китайского SRM Jinhaishi 2021 года от компании Shineray.