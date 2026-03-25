14:49, 25 марта 2026

Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: @mama_sveta_knits

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) похвасталась вязаной кофтой со «Смешариками», которая взорвала интернет. Видео с демонстрацией эксклюзивного изделия опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рукодельницы.

Юзерша снялась в блоге родственницы с никнеймом mama_sveta_knits, демонстрируя уникальное изделие. Так, девушка предстала перед камерой в кардигане, который состоял из многочисленных цветных квадратов с рисунками в виде героев популярного мультфильма. Среди них — Крош, Ежик, Нюша, Бараш, Копатыч, Лосяш, Пин, Каркарыч и Совунья.

Материалы по теме:
Модные куртки на осень 2025 года: главные тренды, советы стилиста
Модные куртки на осень 2025 года:главные тренды, советы стилиста
9 сентября 2025
С чем носить женские брюки в 2026 году? Трендовые сочетания, советы стилистов
С чем носить женские брюки в 2026 году?Трендовые сочетания, советы стилистов
12 декабря 2025

По словам героини ролика, данный предмет гардероба для нее самостоятельно связала свекровь. «Однажды ты получаешь такую кофту в подарок от свекрови и понимаешь, что жизнь удалась. После таких подарков жизнь играет другими красками», — подписала россиянка.

Публикация набрала 300 тысяч просмотров и восхитила пользователей сети. «Как вязальщица скажу, что это очень дорогой подарок во всех смыслах!», «Ну это тяжелый люкс», «Сколько труда в этом кардигане, она вас очень любит», «Я не завидую... я не завидую...», «Ну мед», «Невероятно!», «Слов нет», — оценили они.

В мае 2025 года россияне ринулись скупать «Смешариков». Игрушки продавались в ресторанах быстрого питания «Вкусно и точка».

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Раскрыта криминальная обстановка в Москве

    Артемий Лебедев пожелал американцам нормального президента

    Европейский лидер рассказал о сытой Зеленским по горло Европе

    Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

    Звезда сериала «Интерны» стал многодетным отцом

    Россиянам назвали самые доходные творческие профессии

    Связанная россиянкой кофта со «Смешариками» взорвала интернет

    Раскрыт неожиданный фактор ускоренного старения

    Россиянам посоветовали не вмешиваться в жизнь белок

    Все новости
