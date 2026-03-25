Украинский МИД отчитался о переговорах с США

МИД Украины: Переговоры с США были содержательными

Переговоры Украины и США были содержательными. Об этом рассказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «Новости.Live».

«Украина имеет рабочие предложения даже по самым сложным вопросам, но все зависит от России», — рассказал дипломат.

По его словам, стороны работают в том числе над вопросом обмена военнопленными и гражданскими.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт на Украине может закончиться капитуляцией Киева на основе международно оформленной договоренности.