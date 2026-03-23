Бывший СССР
17:36, 23 марта 2026

В МИД назвали возможный сценарий завершения конфликта на Украине

Захарова: Конфликт на Украине может закончиться капитуляцией Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Конфликт на Украине может закончиться капитуляцией Киева на основе международно оформленной договоренности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Любой конфликт заканчивается договоренностью. Международно оформленной, если речь идет о международном конфликте. Капитуляцией, например. Это что? Конечно, договоренность — подписанная, оформленная, заверенная», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что такой исход конфликта тоже будет считаться международной договоренностью, а итоговое соглашение будет подписано сторонами.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что дат новых переговоров по Украине нет, но Россия готова к ним в любой момент. Он добавил, что для проведения новых переговоров также требуется встречное желание Украины.

