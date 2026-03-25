Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:16, 25 марта 2026

Старые iPhone внезапно обновили

Apple выпустила обновление iOS 18.7.7 с патчами безопасности для старых iPhone
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple внезапно выпустила обновления для старых смартфонов и других гаджетов. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В конце марта фирма представила iOS 18.7.7 — несмотря на то, что iOS 18 вышла в 2024-м и была актуальной только год. Апдейт предназначен для пользователей устройств, которые по техническим или другим причинам не могут обновить свой iPhone до актуальной iOS 26.

В описании к релизу Apple говорится, что новые обновления содержат в себе различные патчи безопасности. Таким образом, IT-гигант выполняет свои обязательства по защите владельцев даже устаревших девайсов от вредоносного программного обеспечения. «Чтобы обеспечить защиту вашего устройства от недавно обнаруженных уязвимостей, обязательно установите последнюю версию операционной системы (ОС)», — отметили журналисты 9to5Mac.

Также компания представила патчи безопасности для другой техники — iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 и watchOS 5.3.10. Актуальные смартфоны, планшеты и компьютеры получили iOS 26.4, iPadOS 26.4 и macOS 26.4 соответственно.

Ранее стало известно, что корпорация Apple анонсирует новую операционную систему iOS 27 8 июня. Также компания покажет новые ОС для компьютеров, планшетов и других устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok