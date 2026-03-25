Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

NYT: США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта

Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Это отражает стремление администрации (президента США Дональда) Трампа найти путь к выходу из конфликта на фоне борьбы с его экономическими последствиями», — говорится в статье.

По данным издания, США отправили план «через Пакистан».

Ранее телеканал CNN сообщил, что между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны.