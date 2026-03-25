00:20, 25 марта 2026Мир

Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

NYT: США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников.

«Это отражает стремление администрации (президента США Дональда) Трампа найти путь к выходу из конфликта на фоне борьбы с его экономическими последствиями», — говорится в статье.

По данным издания, США отправили план «через Пакистан».

Ранее телеканал CNN сообщил, что между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны.

    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

    На Украине пригрозили Трампу

    Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

    Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

    «Окно возможностей прикрылось». США пытаются начать переговоры с Ираном. Почему Тегерану это не выгодно?

    Вучич рассказал о конце международного права

    Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

    Трамп выступил с очередной угрозой в сторону Ирана

    Хегсет заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб»

    Все новости
