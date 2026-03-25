03:36, 25 марта 2026Мир

В армию США будут брать с судимостью

В ВС США будут принимать новобранцев с судимостью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

В Вооруженные силы США смогут в упрощенном порядке попасть кандидаты, у которых имеется судимость за марихуану. Кроме того, возрастной порог для новобранцев повысили с 35 до 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный регламент армии.

Уточняется, что на момент зачисления в ряды вооруженных сил кандидату еще не должно исполниться 42 года. «Для лиц с единственной судимостью или вступившим в силу решением суда по делам несовершеннолетних за хранение марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков получение административного допуска больше не требуется», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харг, где расположен главный центр экспорта иранской нефти.

