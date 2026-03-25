23:30, 25 марта 2026

В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

Telegraph: Удар ВС Ирана по АЭС Барака будет иметь серьезные последствия
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Удар Ирана по атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) повлечет за собой серьезные последствия. Такое мнение высказала британская газета The Telegraph.

«Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС Барака в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными», — говорится в статье.

Как отмечает издание, ключевой угрозой являются возможные запасы обогащенного урана у Ирана, но Тегеран также может прибегнуть к другим методам воздействия на своих противников, включая удары по атомным электростанциям в регионе.

Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах.

