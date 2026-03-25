В Финляндии допустили бунт против властей из-за антироссийской политики

Профессор Малинен: Финны могут взбунтоваться из-за санкций против России

Финны могут взбунтоваться против властей из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России. Об этом в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Если вы позволите нашей стране вслед за Германией и всем Евросоюзом погрузиться в полномасштабный энергетический кризис, который поджидает нас уже этой осенью и зимой, финское население вам откусит голову», — подчеркнул эксперт.

Малинен, сравнив большинство финнов со «стадом овец», также отметил, что все же есть пределы тому, что они готовы терпеть.

Ранее Малинен заявил, что политика русофобии и решение закрыть границу с Россией обрекли Финляндию на острый экономический кризис.