В Госдуме задумались об эффективности запретов

Депутат Останина: Одними запретами проблему деструктивных подростков не решить

«Одними запретами» как самодостаточной мерой не решить проблему деструктивного поведения российских подростков. Об эффективности запретов задумалась депутат Госдумы Нина Останина.

Так парламентарий отреагировала на сообщение о задержании ФСБ нескольких молодых людей, которых подозревают в том, что по заданию украинских кураторов они совершили ряд поджогов.

«Одними запретами проблему, мягко говоря, не решишь. Необходимо внедрение многоуровневой, комплексной, основанной на созидательной идеологии системы работы с нашей молодежью», — заявила она.

Ранее сообщалось, что запрет на VPN помешал российскому судье раскрыть преступление.