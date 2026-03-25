В Госдуме задумались об эффективности запретов

«Одними запретами» как самодостаточной мерой не решить проблему деструктивного поведения российских подростков. Об эффективности запретов задумалась депутат Госдумы Нина Останина.
Так парламентарий отреагировала на сообщение о задержании ФСБ нескольких молодых людей, которых подозревают в том, что по заданию украинских кураторов они совершили ряд поджогов.
«Одними запретами проблему, мягко говоря, не решишь. Необходимо внедрение многоуровневой, комплексной, основанной на созидательной идеологии системы работы с нашей молодежью», — заявила она.
