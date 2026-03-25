11:18, 25 марта 2026Россия

В Госдуме задумались об эффективности запретов

Депутат Останина: Одними запретами проблему деструктивных подростков не решить
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Одними запретами» как самодостаточной мерой не решить проблему деструктивного поведения российских подростков. Об эффективности запретов задумалась депутат Госдумы Нина Останина.

Так парламентарий отреагировала на сообщение о задержании ФСБ нескольких молодых людей, которых подозревают в том, что по заданию украинских кураторов они совершили ряд поджогов.

«Одними запретами проблему, мягко говоря, не решишь. Необходимо внедрение многоуровневой, комплексной, основанной на созидательной идеологии системы работы с нашей молодежью», — заявила она.

Ранее сообщалось, что запрет на VPN помешал российскому судье раскрыть преступление.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Сын ставшей жертвой взрыва в Севастополе многодетной женщины дал первый комментарий

    Россиянам перечислили портящие зубы продукты без сахара

    Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

    Россиянин поставил на киберспорт 250 рублей и выиграл 266 тысяч

    Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

    Иран опроверг факт ведения переговоров с США

    Российские войска ударили по аэродрому ВСУ в Миргороде

    В России заявили о назревших ударах по целям в Европе

    В Госдуме задумались об эффективности запретов

    Все новости
