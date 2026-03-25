В Кремле отреагировали на сообщения о переговорах по Ирану

Песков: Россия видит сообщения о якобы ведущихся переговорах по Ирану

Россия видит сообщения о якобы ведущихся переговорах по Ирану. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы слышим и читаем информацию о том, что якобы какие-то идут переговоры при посредничестве целого ряда стран. Соответствуют эти сообщения действительности или нет, сказать трудно», — сказал представитель Кремля.

Ранее Иран выдвинул США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его условия.