Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 25 марта 2026

В международном аэропорту Кувейта начался пожар после атаки беспилотников

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Asad / XinHua / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации страны.

Отмечается, что в результате удара возник пожар. «Экстренные меры были приняты незамедлительно, пожарные команды отреагировали на возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Иран ударил по американским базам в Кувейте с помощью беспилотников. В частности, атаке подверглась военно-морская база США Али аль-Салем. Как утверждает Корпус стражей Исламской Республики (КСИР), множество американских военнослужащих стали жертвами в результате удара. Уточняется, что более 100 человек также было ранено в результате боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok