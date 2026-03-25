В международном аэропорту Кувейта начался пожар после атаки беспилотников

Топливный бак загорелся в международном аэропорту Кувейта после атаки БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации страны.

Отмечается, что в результате удара возник пожар. «Экстренные меры были приняты незамедлительно, пожарные команды отреагировали на возгорание», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Иран ударил по американским базам в Кувейте с помощью беспилотников. В частности, атаке подверглась военно-морская база США Али аль-Салем. Как утверждает Корпус стражей Исламской Республики (КСИР), множество американских военнослужащих стали жертвами в результате удара. Уточняется, что более 100 человек также было ранено в результате боевых действий.