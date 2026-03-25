13:45, 25 марта 2026

В Минобороны сообщили о новой массированной атаке на регионы России

Минобороны: Над регионами России за пять часов сбили 85 украинских беспилотников
Елена Торубарова
Елена Торубарова
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над регионами России за пять часов сбили 85 украинских беспилотников. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака была совершена в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, дроны ВСУ были сбиты над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами.

