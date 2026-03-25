В российском регионе начнут оповещать об опасности БПЛА по-новому

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:36, 25 марта 2026

В Новгородской области начнут оповещать об опасности БПЛА через СМС
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Новгородской области начнут оповещать об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через СМС. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

«В Новгородской области теперь приходит СМС-оповещение, если есть опасность атаки беспилотников», — написал глава области.

По его словам, пришедшее СМС-оповещение обозначает, что беспилотники противника могут находиться где-то рядом с границами Новгородской области.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что регион попытались атаковать 258 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok