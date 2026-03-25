В российском регионе начнут оповещать об опасности БПЛА по-новому

В Новгородской области начнут оповещать об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через СМС. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

«В Новгородской области теперь приходит СМС-оповещение, если есть опасность атаки беспилотников», — написал глава области.

По его словам, пришедшее СМС-оповещение обозначает, что беспилотники противника могут находиться где-то рядом с границами Новгородской области.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что регион попытались атаковать 258 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.