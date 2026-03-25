Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:42, 25 марта 2026

В США обеспокоились ломающимися «Томагавками»

Forbes: Запущенные ракеты Tomahawk часто не срабатывают
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, которые активно применяют Военно-морские силы (ВМС) США, все чаще не срабатывают. Поломками стоящих на вооружении ракет обеспокоился обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг.

Он напомнил, что «Томагавки» — это острие копья американских военных операций. Однако все чаще появляются фотографии упавших ракет, которые не смогли поразить цель после запуска. Целые боевые части Tomahawk находили в Нигерии, Ираке и Сирии.

Первые BGM-109 начали поступать на вооружение ВМС в 1980-е годы. Флот закупает ракеты небольшими партиями, которые не всегда покрывают расход изделий в ходе военных операций. Поэтому на кораблях и подлодках находятся ракеты с различным сроком эксплуатации. Хэмблинг подчеркнул, что неисправности неизбежны при многолетнем хранении.

В 2024 году компания Raytheon получила контракт на сумму 287 миллионов долларов на продление срока службы 166 «Томагавков». Ракеты планировали эксплуатировать еще 15 лет. «Однако, похоже, это не принесло полного успеха, даже при цене в 1,7 миллиона долларов за ракету», — резюмирует автор.

Ранее в марте журнал The National Interest писал, что массированные удары крылатыми ракетами Tomahawk в ходе операции «Эпическая ярость» могут привести к истощению запасов дальнобойного оружия США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok