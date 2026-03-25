В США заявили о желании Трампа добиться мира с Ираном

Белый дом: Трамп хочет добиться мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мир с Ираном. О желании американского лидера рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Президент всегда предпочитает мир. Нет никакой необходимости в дальнейших жертвах и разрушениях», — сказала она.

Левитт подчеркнула, что Тегерану следует признать нынешние реалии, а именно то, что Иран «терпит военное поражение». Если этого не произойдет, Трамп «добьется того, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда-либо», отметила она.

Ранее Трамп заявил, что американские войска могут уничтожить крупную электростанцию в Иране, стоимость которой, по его словам, составляет 10 миллиардов долларов. «Один удар в нужное место, и завода больше нет. Мы отложили это, поскольку ведем переговоры», — сказал американский лидер.