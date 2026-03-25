21:20, 25 марта 2026Мир

В США заявили о желании Трампа добиться мира с Ираном

Белый дом: Трамп хочет добиться мира с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мир с Ираном. О желании американского лидера рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Президент всегда предпочитает мир. Нет никакой необходимости в дальнейших жертвах и разрушениях», — сказала она.

Левитт подчеркнула, что Тегерану следует признать нынешние реалии, а именно то, что Иран «терпит военное поражение». Если этого не произойдет, Трамп «добьется того, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда-либо», отметила она.

Ранее Трамп заявил, что американские войска могут уничтожить крупную электростанцию в Иране, стоимость которой, по его словам, составляет 10 миллиардов долларов. «Один удар в нужное место, и завода больше нет. Мы отложили это, поскольку ведем переговоры», — сказал американский лидер.

    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    МИД России предупредил об угрозе из-за действий США и Израиля

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

    Путин высказался о критиках СВО

    Путин назвал лидера одной страны своим другом

    Российских гандболистов допустили до международных соревнований среди юниоров

    В Германии испугались ракетных ударов Ирана

    Все новости
