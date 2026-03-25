Возможность резкого подорожания топлива на российской бирже ограничили

Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином и дизелем

Петербургская биржа вернулась к ограничению возможности подорожания топлива шагом в 0,01 процента, вновь резко снизив шаг торгов на повышение с 0,5 процента, то есть в 50 раз. Об ужесточении правил торгов бензином и дизелем сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что возможность снижения цены на 10 процентов сохранилась, а нововведения не коснулись зимнего и арктического дизтоплива.

Похожие меры вводились площадкой на фоне роста цен в России в сентябре прошлого года. Тогда предельные колебания стоимости топлива были установлены в коридоре от плюс 0,01 процента до минус 20 процентов. В ноябре глава Петербургской биржи Игорь Артемьев отмечал, что ограничение шага цены аукциона на повышение позволило в итоге снизить волатильность цен.

Ранее 25 марта вице-премьер Александр Новак призвал принять меры для недопущения роста цен на АЗС. «Нам нужно всем вместе — энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству <...> решить эту задачу. Она непростая, сложная и это прямо очень срочно», — подчеркнул зампред кабмина.